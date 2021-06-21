Ялтинские пляжи открылись для посещения
Пляжи Ялты открылись для посещения после закрытия из-за селевых потоков, вызванных непогодой.
Между тем, купание в акватории остается под запретом. Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние морской воды, в частности, было увеличено число точек отбора на различные инфекции.
Людей предупреждают о рисках при купании в море, в том числе о возможных осложнениях кишечными инфекциями.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Сначала затопило Керчь, где выпало две месячных нормы осадков, затем Ялту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru