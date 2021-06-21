Ялтинские пляжи открылись для посещения

Между тем, купание в акватории остается под запретом. Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние морской воды, в частности, было увеличено число точек отбора на различные инфекции.

Людей предупреждают о рисках при купании в море, в том числе о возможных осложнениях кишечными инфекциями.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Сначала затопило Керчь, где выпало две месячных нормы осадков, затем Ялту.