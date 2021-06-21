Число пострадавших из-за стихии в Ялте выросло до 49
В Ялте после сильных ливней, вызвавших подтопления, за помощью врачей обратились 49 человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление главы администрации города Янину Павленко.
Отмечается, что все пострадавшие имеют травмы легкой степени тяжести.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru