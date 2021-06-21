Число пострадавших из-за стихии в Ялте выросло до 49

Отмечается, что все пострадавшие имеют травмы легкой степени тяжести.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

