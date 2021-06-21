Число пострадавших из-за стихии в Ялте выросло до 49

В Ялте после сильных ливней, вызвавших подтопления, за помощью врачей обратились 49 человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление главы администрации города Янину Павленко.

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Отмечается, что все пострадавшие имеют травмы легкой степени тяжести.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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ФОТО: Сайт мэрии Ялты
ТЕГИ:КрымНаводнениеЯлта
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