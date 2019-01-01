Ялта стала самым комфортным для некурящих курортом
В преддверии Всемирного дня без табака один из крупнейших сервисов бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какой российский город можно назвать самым комфортным для некурящих.
В результате опроса, проведённого среди пользователей социальных сетей, выяснилось, что 25% опрошенных считают таковым город-курорт Ялта. На второй строчке с 16% расположилась Евпатория. Замыкает тройку лидеров город Сочи – его самым комфортным для некурящих навали 14% респондентов. Помимо этого в топ-5 попали курорты Феодосия и Геленджик.
Напомним, Всемирный день без табака отмечается 31 мая по инициативе ВОЗ с 1988 года.
Ранее НСН писала, что в Минздраве поддержали инициативу о запрете курения кальянов в ресторанах и кафе. Как отмечает RT, в ведомстве отметили, что в кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких. Специалисты подчёркивают, что курение кальяна представляет опасность, как для курильщика, так и для окружающих.
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