Ялта стала самым комфортным для некурящих курортом

В преддверии Всемирного дня без табака один из крупнейших сервисов бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какой российский город можно назвать самым комфортным для некурящих.

В результате опроса, проведённого среди пользователей социальных сетей, выяснилось, что 25% опрошенных считают таковым город-курорт Ялта. На второй строчке с 16% расположилась Евпатория. Замыкает тройку лидеров город Сочи – его самым комфортным для некурящих навали 14% респондентов. Помимо этого в топ-5 попали курорты Феодосия и Геленджик.