«Не столько рост фактической доли происходит, сколько качества исследований. Уже несколько лет назад были оценки в 10-15% нелегального рынка. С каждым новым исследованием улучшаются методики, мы лучше видим нелегальную часть. Сейчас никаких причин для роста нет. Они были созданы ранее. То есть доля меняется не сильно, но цифра растет. При этом исследования в глубинке не ведутся, а там по некоторым сведениям есть населенные пункты, которые целиком снабжаются нелегальным табаком. Особенно прилегающие к Белоруссии и Казахстану», - сказал он.

Бороться с ним можно только фискальными методами.

«Это общее явление во многих странах, где высокие темпы роста цены из-за акцизов. Там быстро растет доля нелегального рынка. У нас акциз составляет 150-200% от себестоимости – это слишком привлекательно для нелегального капитала. То есть будут строиться фабрики внутри страны. Они сейчас растут как грибы. Бороться с явлением можно только разумным, сдержанным подходом к налогам», – заключил эксперт.

Отметим, что потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС в табачной отрасли по итогам года могут превысить 70 млрд рублей.

