Якутский водитель дал три совета по уходу за машиной в экстремальные морозы
Автолюбитель из Якутии рассказал о лайфхаках по уходу за «железным конем» во время эстремальных морозов.
По словам автомобилиста по имени Аян, в Якутии последние годы начали использовать портативные гаражи в виде автоодеяла. В народе их прозвали «Наташа». Стоит гараж от семи до 20 тысяч рублей.
Якутянин рассказал, что для защиты внутренней части машины моторный отсек утягивают негорячим брезентом, после чего накрывают войлоком. Специальные одеяла под капот стоят около 1,5 тысячи рублей.
Спасают от экстремальных морозов и двойные стекла. Между слоями оставляют маленький зазор, а щели по бокам заклеивают скотчем, пишет издание «ФедералПресс».
Ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил о росте доли Lada на российском рынке новых автомобилей до 37%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru