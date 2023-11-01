«Без водителей и машин»: Россиян предупредили о трехкратном росте цен на такси
Дефицит таксистов связан с "обелением" рынка, а обновлять машины стало в разы дороже, отметил в эфире НСН Егор Рябков.
Спрос на такси начнет расти к концу ноября и достигнет пика в середине декабря, ожидается трехкратный рост стоимости на поездки, заявил таксист-блогер Егор Рябков в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что российский рынок такси испытывает сильную нехватку водителей и машин экономкласса. На региональных рынках отток водителей достиг 30%, в столице — 15%. По данным «Известий», это уже привело к росту стоимости поездок на 25-40%. Рябков отметил, что водителей такси не хватает у всех агрегаторов.
«Водителей действительно не хватает. Проблема касается не только «Яндекс Такси», но и всех агрегаторов в принципе. Это связано с тем, что, внезапно, после 12-летнего застоя, решили рынок обелить. Все эти усложнения, что теперь нужно обязательно иметь разрешение не только на автомобиль, но и на водителя, приводят к тому, что многие просто не успели подготовиться. И надо понимать, что сейчас дефицит на фоне сниженного спроса. Октябрь-ноябрь являются месяцами, когда спрос не велик… К концу ноября спрос начнет расти, пика он достигнет в середине декабря. Тогда уже будет двух-трехкратный рост стоимости», - сказал Рябков.
Кроме того, он рассказал, как обстоят дела с автопарком такси. По словам Рябкова, китайские машины работают нормально, однако стоят крайне дорого, из-за чего машины меняются редко.
«Китайские машины пока еще работают нормально, потому что не так велик пробег, чтобы как-то сказалась их надежность. Другое дело, что эти автомобили дороги. И если раньше таксопарки довольно быстро заменяли «битки», когда арендатор разбил машину… Цена вопроса была для машины экономкласса в пределах миллиона рублей. То сейчас это 2,1-2,2 миллиона, парки меняют машины крайне редко. Пока донашивают то, что есть», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 1 сентября, вступил в силу закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Теперь, в частности, у водителей должно быть разрешение на работу в такси. Кроме того, в законе прописали критерии, когда водителя не допустят к работе в такси, в том числе если у него три и больше неуплаченных штрафа за нарушения ПДД, передает «Радиоточка НСН».
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