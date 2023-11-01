«Без водителей и машин»: Россиян предупредили о трехкратном росте цен на такси

Спрос на такси начнет расти к концу ноября и достигнет пика в середине декабря, ожидается трехкратный рост стоимости на поездки, заявил таксист-блогер Егор Рябков в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что российский рынок такси испытывает сильную нехватку водителей и машин экономкласса. На региональных рынках отток водителей достиг 30%, в столице — 15%. По данным «Известий», это уже привело к росту стоимости поездок на 25-40%. Рябков отметил, что водителей такси не хватает у всех агрегаторов.