Путин рассказал, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного

Президент России Владимир Путин заявил, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного.

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Глава государства отметил, что идея обсуждалась после окончания войны в Чечне, когда Грозный лежал в руинах.

«Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город», - сказал президент в ходе совещания по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах.

С докладом на мероприятии выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин поблагодарил руководство республики за развитие транспорта.

Ранее Кадыров заявил о переводе бесхозных и заброшенных земель в собственность Грозного. Глава республики выразил уверенность, что такие участки могут привлечь инвесторов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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