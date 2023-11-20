Путин рассказал, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного
Президент России Владимир Путин заявил, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного.
Глава государства отметил, что идея обсуждалась после окончания войны в Чечне, когда Грозный лежал в руинах.
«Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город», - сказал президент в ходе совещания по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах.
С докладом на мероприятии выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин поблагодарил руководство республики за развитие транспорта.
Ранее Кадыров заявил о переводе бесхозных и заброшенных земель в собственность Грозного. Глава республики выразил уверенность, что такие участки могут привлечь инвесторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru