Путин рассказал, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного

Глава государства отметил, что идея обсуждалась после окончания войны в Чечне, когда Грозный лежал в руинах.

«Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город», - сказал президент в ходе совещания по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах.

С докладом на мероприятии выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин поблагодарил руководство республики за развитие транспорта.

Ранее Кадыров заявил о переводе бесхозных и заброшенных земель в собственность Грозного. Глава республики выразил уверенность, что такие участки могут привлечь инвесторов, передает «Радиоточка НСН».

