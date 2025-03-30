Якубович рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок

По словам Якубовича, на первых двух съёмках «Поля чудес» он кричал так громко, что звукооператор едва не оглох и сообщил ему, что в больше не сможет работать в таких условиях.

«Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу», - рассказал телеведущий.

Якубович отметил, что его никто не отговаривал от этого решения, но позвали на еще одну съемку.

Телеведущий был уверен, что затея не увенчается успехом, но был удивлен, когда, придя на съемку, услышал, что его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.

По словам Якубовича, после таких слов уже не мог подвести и провел съемку. И остался.

Ранее стало известно, что телеведущий Леонид Якубович оказался владельцем роскошной недвижимости, которую скрывал от общественности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

