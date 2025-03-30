Якубович рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок
Леонид Якубович, который 34 года является ведущим капитал-шоу «Поле чудес», рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок. Об этом сообщает «7 дней».
По словам Якубовича, на первых двух съёмках «Поля чудес» он кричал так громко, что звукооператор едва не оглох и сообщил ему, что в больше не сможет работать в таких условиях.
«Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу», - рассказал телеведущий.
Якубович отметил, что его никто не отговаривал от этого решения, но позвали на еще одну съемку.
Телеведущий был уверен, что затея не увенчается успехом, но был удивлен, когда, придя на съемку, услышал, что его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.
По словам Якубовича, после таких слов уже не мог подвести и провел съемку. И остался.
Ранее стало известно, что телеведущий Леонид Якубович оказался владельцем роскошной недвижимости, которую скрывал от общественности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом
- Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России
- Якубович рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок
- Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»
- Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
- Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию
- Эксперт: Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки
- Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска
- «Яндекс Музыка» восстановила работу
- Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru