СМИ: Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей
Бессменный телеведущий «Поля Чудес» Леонид Якубович не согласился сбрить усы в рамках предновогоднего корпоратива за гонорар размером 10 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, с таким предложением на телеведущего вышли в середине ноября. В рамках предлагаемого перфоманса Якубович должен был сбрить усы на камеру – это бы стало «изюминкой» некой шоу-программы.
При этом гонорар ведущего за праздничный корпоратив составляет 2,75 млн рублей – за эти деньги Якубович готов развлекать публику 4 часа. Также в его райдере указан перелет бизнес-классом, если нужно куда-то лететь, авто минимум Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7, отель пять звёзд с питанием, а также закуски и виски в гримерке.
Ранее стало известно, что гонорары российских звёзд за новогодние выступления в 2024 году выросли на 20-60%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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