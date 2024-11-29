СМИ: Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей

При этом гонорар ведущего за праздничный корпоратив составляет 2,75 млн рублей – за эти деньги Якубович готов развлекать публику 4 часа. Также в его райдере указан перелет бизнес-классом, если нужно куда-то лететь, авто минимум Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7, отель пять звёзд с питанием, а также закуски и виски в гримерке.

Ранее стало известно, что гонорары российских звёзд за новогодние выступления в 2024 году выросли на 20-60%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

