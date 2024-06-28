«Яхту и самолет»: Москвичам рассказали, что можно купить по цене «трешки» в Москве
За среднюю стоимость трехкомнатной квартиры в новостройках Москвы, которая достигла 45,2 млн рублей (+19% за год), можно купить личный самолет или вертолет, виллу на Карибах, а также полет в космос на суборбитальном корабле, заявил директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Сырцов добавил, что эти деньги также можно потратить на собственную винодельню во французском городе Бордо, приобрести яхту из США, картину итальянского художника или американский коллекционный автомобиль-родстер.
По словам специалиста, больше всего цены поднялись на «трешки» в массовых новостройках (+16%, до 23,7 млн рублей). Далее идут соответствующие квартиры от застройщиков в домах бизнес-класса (+14%, до 44,9 млн рублей). Цена на «трешки» в премиальных новостройках выросла на 12%, до 75,5 млн рублей.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru