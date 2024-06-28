«Яхту и самолет»: Москвичам рассказали, что можно купить по цене «трешки» в Москве

Сырцов добавил, что эти деньги также можно потратить на собственную винодельню во французском городе Бордо, приобрести яхту из США, картину итальянского художника или американский коллекционный автомобиль-родстер.

По словам специалиста, больше всего цены поднялись на «трешки» в массовых новостройках (+16%, до 23,7 млн рублей). Далее идут соответствующие квартиры от застройщиков в домах бизнес-класса (+14%, до 44,9 млн рублей). Цена на «трешки» в премиальных новостройках выросла на 12%, до 75,5 млн рублей.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии.

