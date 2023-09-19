Песков снова отказался обсуждать здоровье Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют состояние здоровья «кого бы то ни было», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова он указал, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям.
«Мне нечего добавить... ничего не могу вам сообщить», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков на просьбу прокомментировать слухи в СМИ о якобы болезни Кадырова заявил, что в администрации президента не располагают информацией по данному вопросу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru