Песков снова отказался обсуждать здоровье Кадырова

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова он указал, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям.

«Мне нечего добавить... ничего не могу вам сообщить», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков на просьбу прокомментировать слухи в СМИ о якобы болезни Кадырова заявил, что в администрации президента не располагают информацией по данному вопросу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

