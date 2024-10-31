X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж пирожные после кадров антисанитарии на фабрике

Торговые сети «Вкусвилл» и «Перекресток» (владелец X5 Group) сняли с продажи пирожные «Картошка» от «Можайского кондитерского дома» (МКД), после скандала с антисанитарией на производстве, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу X5 Group.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с предприятия, на которых запечатлены грязь, мусор и сгнившие фрукты для начинки продукции в помещении кондитерского производства. В публикации уточнялось, что продукция предприятия, в частности, реализуется в магазине «Вкусвилл» (пирожное «Картошка»).

В пресс-службе X5 Group уточнили, что теперь соответствующее кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе «Перекрестков» или заказать в приложении. Также там добавили, что данное пирожное было единственной продукцией, которую поставлял МКД в «Перекресток».

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Во «Вкусвилле» в свою очередь ответили, что появившиеся в сети кадры с условиями производства «неприемлемы», поэтому продукция МКД снята с продажи. Помимо этого, там добавили, что фабрика в августе прошла плановый аудит и вопросов к санитарному состоянию производства тогда не выявили.

Сам гендиректор компании МКД Сергей Сурмач ранее заявил, что фото помещений на его фабрике фейковые и являются происками конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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