СК проводит проверку отравления курсантов МВД в Ставрополе
Следственный комитет начал проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Ставропольскому краю.
Проверка организована в связи с возможным нарушением требований безопасности, что подпадает под ст. 238 УК, касающуюся оказания услуг, не отвечающих этим требованиям.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Уточняется, что ситуация находится под личным контролем руководства краевого управления СК.
Ранее министерство здравоохранения Ставропольского края сообщило, что 21 курсант был госпитализирован в краевую инфекционную больницу. Состояние всех поступивших оценивается как стабильное, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru