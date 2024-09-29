WSJ: Символ «культурной революции» Китая Сун Биньбинь умерла в США

В 1960-х годах Биньбинь была одним из лидеров хунвейбинов, которые действовали по приказу Мао Цзэдуна. Она призывала к преследованию учителей, которые противостояли революции.

В США женщина проявила себя как ученый. Она получила в 1989 году докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.



