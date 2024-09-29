WSJ: Символ «культурной революции» Китая Сун Биньбинь умерла в США

Символом «культурной революции» Китая Сун Биньбинь умерла в США. Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

По информации издания, дочь одного из основателей коммунистической партии Китая генерала Сун Жэньцюна умерла еще 16 сентября в Нью-Йорке. Она скончалась на 78-м году жизни.

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В 1960-х годах Биньбинь была одним из лидеров хунвейбинов, которые действовали по приказу Мао Цзэдуна. Она призывала к преследованию учителей, которые противостояли революции.

В США женщина проявила себя как ученый. Она получила в 1989 году докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.


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ФОТО: ТАСС
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