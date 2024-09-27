Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Миневры Макгонагалл в фильмах про «Гарри Поттера», сообщает BBC.

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«Она мирно умерла в больнице рано утром в пятницу 27 сентября. Она провела последний день жизни с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сообщают СМИ со ссылкой на заявление родных.

Причины смерти пока не разглашаются.

Как отмечает Sky News, у актрисы остались «двое сыновей и пятеро любящих внуков».

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