Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни
27 сентября 202416:22
Умерла актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Миневры Макгонагалл в фильмах про «Гарри Поттера», сообщает BBC.
«Она мирно умерла в больнице рано утром в пятницу 27 сентября. Она провела последний день жизни с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сообщают СМИ со ссылкой на заявление родных.
Причины смерти пока не разглашаются.
Как отмечает Sky News, у актрисы остались «двое сыновей и пятеро любящих внуков».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru