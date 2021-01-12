WSJ: Прибывающие в США должны будут показывать отрицательный тест на COVID-19

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявило о том, что власти США обяжут всех прибывающих в страну предъявлять отрицательный тест на заражение COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, требования будут касаться всех пассажиров, в том числе имеющих гражданство США. Введение этого требования обсуждалось на протяжении нескольких недель, ранее ограничения уже коснулись жителей Великобритании.

По информации WSJ, об изменениях будет объявлено в ближайшее время. В принятии этого решения участвовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 22,6 млн случаев заражения COVID-19, более 377 тысяч человек скончались.

