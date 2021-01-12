WSJ: Прибывающие в США должны будут показывать отрицательный тест на COVID-19
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявило о том, что власти США обяжут всех прибывающих в страну предъявлять отрицательный тест на заражение COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, требования будут касаться всех пассажиров, в том числе имеющих гражданство США. Введение этого требования обсуждалось на протяжении нескольких недель, ранее ограничения уже коснулись жителей Великобритании.
По информации WSJ, об изменениях будет объявлено в ближайшее время. В принятии этого решения участвовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 22,6 млн случаев заражения COVID-19, более 377 тысяч человек скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- СМИ: Сенаторов предупредили о штурме Капитолия в день инаугурации Байдена
- В Москве мужчина с ножом был застрелен при нападении на полицейских
- Эрдоган завел аккаунт в Telegram
- СМИ: Сына миллиардера Мордашова отчислили из вуза и забрали в армию
- Жириновский призвал запретить отключение света и газа за долги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru