Wildberries запустил благотворительную акцию для жителей Курской области
Интернет-магазин Wildberries запустил благотворительную акцию «Поможем Курску вместе», пользователи смогут приобрести необходимые товары для жителей Курской области в специальном разделе. Об этом сообщили в объединенной компании маркетплейса и Russ.
«Перечень товаров и категорий, доступных в этом разделе, составлен по рекомендации Российского Красного Креста на основе актуальных запросов жителей региона», — отмечается в сообщении.
После оплаты заказ доставят на склад РКК в Курске, специалисты распределят товары между нуждающимися в помощи.
Интернет-магазин отметил, что не будет брать комиссию за продажи такой продукции, вернет стоимость услуг эквайринга и возместит затраты на логистику со своего склада до склада РКК.
Между тем на портале «Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru