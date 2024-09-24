Wildberries запустил благотворительную акцию для жителей Курской области

Интернет-магазин Wildberries запустил благотворительную акцию «Поможем Курску вместе», пользователи смогут приобрести необходимые товары для жителей Курской области в специальном разделе. Об этом сообщили в объединенной компании маркетплейса и Russ.

«Перечень товаров и категорий, доступных в этом разделе, составлен по рекомендации Российского Красного Креста на основе актуальных запросов жителей региона», — отмечается в сообщении.

После оплаты заказ доставят на склад РКК в Курске, специалисты распределят товары между нуждающимися в помощи.

Интернет-магазин отметил, что не будет брать комиссию за продажи такой продукции, вернет стоимость услуг эквайринга и возместит затраты на логистику со своего склада до склада РКК.

Между тем на портале «Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода.

