Wildberries опроверг сообщения о массовом взломе аккаунтов продавцов

В Wildberries уточнили, что ни один случай не был подтвержден. В компании заявили, что сами продавцы передают свои коды доступа в сторонние сервисы.

Информация о массовом взломе аккаунтов в четверг появилась в Telegram-канале Baza. По информации издания, хакеры создавали фейковые товары и прибегали к шантажу продавцов.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России. По данным Forbes, ее капитал оценивается в $7 млрд, отмечает «Радиоточка НСН».

