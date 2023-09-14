Wildberries опроверг сообщения о массовом взломе аккаунтов продавцов
Появившаяся в СМИ информация о массовом взломе аккаунтов продавцов Wildberries не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В Wildberries уточнили, что ни один случай не был подтвержден. В компании заявили, что сами продавцы передают свои коды доступа в сторонние сервисы.
Информация о массовом взломе аккаунтов в четверг появилась в Telegram-канале Baza. По информации издания, хакеры создавали фейковые товары и прибегали к шантажу продавцов.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России. По данным Forbes, ее капитал оценивается в $7 млрд, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru