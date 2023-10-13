Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries отменит комиссию за оплату покупок картами Visa и Mastercard, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Неверное обоснование»: Комиссию WB за оплату товаров с карт Visa сочли законной

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», - говорится в заявлении.

Маркетплейс вернет дополнительно удержанные денежные средства. Решение касается всех клиентов платформы.

Генпрокуратура России в четверг объявила о проверке Wildberries после сообщения о введении комиссии в 3% за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard.

Маркетплейс 12 октября заявил, что условия о комиссии в 3% действуют с 9 октября, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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