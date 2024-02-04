Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге 5 февраля

Маркетплейс Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге в понедельник, 5 февраля, говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram.

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Сортировочный центр расположен на Московском шоссе. Площадь объекта составляет 27,9 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что новый логистический центр позволит быстрее доставлять товары покупателям из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

Ранее на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Пострадали два человека. Хранившиеся на складе товары были уничтожены. Позже стало известно, что здание не было застраховано, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожар

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