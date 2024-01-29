СМИ: в квартире основательницы Wildberries Бакальчук прошли обыски

По информации издания, изъята документация, которая интересует следствие в рамках дела о пожаре на складе Wildberries в петербургских Шушарах.

Также следственные действия проведены с топ-менеджерами маркетплейса. Около 30 сотрудников проходят по делу в качестве свидетелей.

Сообщается, что компания начала собственное расследование для оценки действий работников.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге задержали сотрудника Wildberries, который признавался в поджоге склада в Шушарах, передает «Радиоточка НСН».

