СМИ: в квартире основательницы Wildberries Бакальчук прошли обыски
Правоохранители провели обыски в квартире основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, изъята документация, которая интересует следствие в рамках дела о пожаре на складе Wildberries в петербургских Шушарах.
Также следственные действия проведены с топ-менеджерами маркетплейса. Около 30 сотрудников проходят по делу в качестве свидетелей.
Сообщается, что компания начала собственное расследование для оценки действий работников.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге задержали сотрудника Wildberries, который признавался в поджоге склада в Шушарах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru