СМИ: У Wildberries украли 654 млн рублей

Интернет-магазин Wildberries лишился 654 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд

По данным СМИ, «неустановленные лица» вносили изменения в записи баз данных компании и таким образом причинили крупный ущерб маркетплейсу. Представители Wildberries обратились с соответствующим заявлением в полицию.

«Уголовное дело пока не заведено», — отмечает Baza.

Правоохранительные органы проводят проверку.

По данным Telegram-канала Mash, хакеры установили вредоносные программы на компьютеры юридического отдела компании. Софт вносил изменения в работу системы с января прошлого года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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