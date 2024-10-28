Wildberries запустит платформу для торговли между продавцами
Онлайн-ретейлер Wildberries запускает возможность торговли продавцов и юридических лиц, B2B-продажи будут развивать на платформе «Wildberries для бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
«Заключение B2B-сделок уже возможно на сайте маркетплейса в тестовом формате для части продавцов Wildberries», — отметили в организации.
В скором времени такую возможность предоставят всем партнерам ретейлера. Приобретающие товар компании будут получать свои заказы в обычных пунктах выдачи.
Ранее Wildberries заявил о планах запустить бесплатную доставку крупногабаритных товаров по всей России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru