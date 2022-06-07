Владелица Wildberries не исключила русификацию названия компании

Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук думает о возможности адаптации этого названия на русском языке. Об этом она рассказала в ходе форума «Неделя российского ретейла».

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что в торговле и промышленности сложилась традиция слишком часто и немотивированно использовать иностранные наименования.

Со своей стороны, представители бизнеса указывали, что иностранные названия помогают вести более активные продажи из-за укоренившейся традиции россиян воспринимать иностранные бренды в качестве более престижных.

Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».

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ФОТО: РИА Новости
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