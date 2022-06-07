Владелица Wildberries не исключила русификацию названия компании
Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук думает о возможности адаптации этого названия на русском языке. Об этом она рассказала в ходе форума «Неделя российского ретейла».
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что в торговле и промышленности сложилась традиция слишком часто и немотивированно использовать иностранные наименования.
Со своей стороны, представители бизнеса указывали, что иностранные названия помогают вести более активные продажи из-за укоренившейся традиции россиян воспринимать иностранные бренды в качестве более престижных.
Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
- СМИ: Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерну пройдет в Стамбуле
- Шойгу сообщил о взятии Святогорска
- Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову
- Белорусские военные начали тренировки по переходу на военное время
- Концерты Киркорова на Ставрополье отменены
- СМИ: Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru