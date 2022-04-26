Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи с фейками о спецоперации на Украине

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на сумму 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о специальной военной операции на Украине, событиях в Буче и Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что суд постановил признать организацию виновной по статье о неудалении запрещенной в России информации. Это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по данной статье КоАП.

Wikimedia является некоммерческой благотворительной организацией, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая, в частности, «Википедию» и Викисловарь.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:ФейкШтрафРоссия
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