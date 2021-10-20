Составлен список самых безопасных мессенджеров
Большая часть всех мессенджеров утверждают, что используют технологию сквозного шифрования, однако так ли это на самом деле, неизвестно, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что формально наиболее защищенным мессенджером считается Signal. Однако нельзя с уверенностью сказать, что представители этой программы не будут расшифровывать трафик, если получат такое требование от властей США.
По словам эксперта, все мессенджеры одинаково небезопасны. Тем, кто хочет избежать продажи своих личных данных, Оганесян порекомендовал не пользоваться продуктами компании Facebook.
Как считает руководитель отдела web-разработки TravelLine Сергей Калинин, к числу безопасных можно отнести Wickr Me, Threema и Twinme.
Напомним, принято решение зашифровать резервные копии переписок пользователей мессенджера WhatsApp.
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