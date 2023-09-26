WhatsApp с 24 октября прекратит поддержку устаревших устройств на Android

Сейчас приложение WhatsApp поддерживается на гаджетах с Android 4.1 и новее. Однако с 24 октября мессенджер станет недоступен для устройств с ОС версии ниже 5.0.

«Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера», — указали в компании.

WhatsApp не смогут использовать владельцы миллионов устаревших гаджетов, в том числе смартфонов HTC One, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2 и других.

