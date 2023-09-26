WhatsApp с 24 октября прекратит поддержку устаревших устройств на Android

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) перестанет работать на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и ниже. Об этом говорится в сообщении справочного центра компании.

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Сейчас приложение WhatsApp поддерживается на гаджетах с Android 4.1 и новее. Однако с 24 октября мессенджер станет недоступен для устройств с ОС версии ниже 5.0.

«Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера», — указали в компании.

WhatsApp не смогут использовать владельцы миллионов устаревших гаджетов, в том числе смартфонов HTC One, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2 и других.

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Фото: РИА Новости
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