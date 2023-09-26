WhatsApp отказался от запуска каналов в России

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — указал собеседник издания.

Ранее WhatsApp объявил о запуске функции каналов, пишет Ura.ru. Опция уже доступна в 180 странах. В Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер могут заблокировать в РФ при появлении в нем недружественных каналов с запрещенной информацией, напоминает РЕН ТВ. В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что на фоне запуска новой функции российские власти могут пересмотреть позицию по работе WhatsApp в стране.

