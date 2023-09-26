WhatsApp отказался от запуска каналов в России
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) отказался от запуска каналов в России. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на представителя компании-владельца сервиса.
«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — указал собеседник издания.
Ранее WhatsApp объявил о запуске функции каналов, пишет Ura.ru. Опция уже доступна в 180 странах. В Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер могут заблокировать в РФ при появлении в нем недружественных каналов с запрещенной информацией, напоминает РЕН ТВ. В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что на фоне запуска новой функции российские власти могут пересмотреть позицию по работе WhatsApp в стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WhatsApp отказался от запуска каналов в России
- Посол Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС
- Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве на АЗС
- Марочко заявил об активизации авиации ВСУ на Купянском направлении
- Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе под Курском
- Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году
- В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
- Российские военные поразили позиции боевиков «Азова» в ЛНР
- В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки
- Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru