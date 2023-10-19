WhatsApp разрешил использовать два аккаунта на одном устройстве
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) разрешил использовать два аккаунта одновременно. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Отмечается, что больше не нужно будет выполнять выход при каждой смене учетной записи и носить с собой два телефона. Указывается, что для подключения второго аккаунта нужен будет второй номер телефона и сим-карта или телефон, который поддерживает несколько сим-карт или виртуальные сим-карты.
Ранее сообщалось, что WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и ниже. WhatsApp не смогут использовать владельцы миллионов устаревших гаджетов, в том числе смартфонов HTC One, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2 и других, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru