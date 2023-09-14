WhatsApp предрекли блокировку в России в случае появления недружественных каналов

С соответствующим заявлением выступил и депутат Госдумы Антон Горелкин, который допустил пересмотр официальной позиции по работе WhatsApp в России в случае «расширения функционала в сторону массового распространения информации». Слова парламентария также подтвердили в Совете Федерации и Госдуме.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



