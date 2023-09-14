WhatsApp предрекли блокировку в России в случае появления недружественных каналов
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) могут заблокировать в России в случае появления в нем недружественных стране каналов с запрещенной информацией. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
С соответствующим заявлением выступил и депутат Госдумы Антон Горелкин, который допустил пересмотр официальной позиции по работе WhatsApp в России в случае «расширения функционала в сторону массового распространения информации». Слова парламентария также подтвердили в Совете Федерации и Госдуме.
Ранее пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru