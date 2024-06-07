WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника
WhatsApp намерен запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщает РИА Новости.
В мессенджере будет создано нескольких систем с ИИ под разные задачи. Пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram (признана экстремистскими и запрещены в РФ), которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp.
Также компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта. Она будет автоматически отвечать на вопросы клиентов.
Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru