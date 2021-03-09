WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone
9 марта 202104:06
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, пишет портал WABetaInfo.
В последней версии приложения для операционной системы iOS исчезла поддержка устройств с iOS 9 и ниже.
Тем временем, руководство приложения WhatsApp заявило о том, что отложит обновление пользовательского соглашения из-за недовольства пользователей.
По мнению Whatsapp, пользователи за это время успеют ознакомиться с обновленными положениями и принять их.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru