WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, пишет портал WABetaInfo.

В последней версии приложения для операционной системы iOS исчезла поддержка устройств с iOS 9 и ниже.

WhatsApp опроверг передачу сообщений и личных данных пользователей в Facebook

Тем временем, руководство приложения WhatsApp заявило о том, что отложит обновление пользовательского соглашения из-за недовольства пользователей.

По мнению Whatsapp, пользователи за это время успеют ознакомиться с обновленными положениями и принять их.

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ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp
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