WhatsApp опроверг передачу сообщений и личных данных пользователей в Facebook
Администрация мессенджера WhatsApp в своём Twitter заявила, что обновление политики конфиденциальности «никоим образом не влияет на конфиденциальность сообщений пользователей».
Руководство сервиса отметило, что компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, также не будет иметь доступ к переписке пользователей и их спискам контактов.
В сообщении администрации говорится, что Facebook, как и WhatsApp, не может видеть личные сообщения или прослушивать звонки, не ведёт учёт того, кто кому пишет и звонит, а также не отслеживает местоположение
«Хранение подобной информации двух миллиардов пользователей было бы угрозой как для конфиденциальности, так и для безопасности, поэтому этого мы этого не делаем. Чем бы вы ни делились, это остается между вами», - подчеркнули в WhatsApp.
Ранее в СМИ появилась информация о новой политике конфиденциальности WhatsApp, согласно которой мессенджер будет отправлять Facebook регистрационные данные пользователя, его номер телефона и контакты из телефонной книги, фотографии, данные об активности, данные о транзакциях, сообщает RT.
В связи с этим антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Козак прибыл в Берлин на встречу по Украине
- МИД Украины ответил «старшему товарищу» Лукашенко за поучения Зеленского
- СМИ: Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году
- Российский арктический сторожевой корабль станет частично беспилотным
- Суд отложил допрос Голунова из-за неявки адвоката одного из обвиняемых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru