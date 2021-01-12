WhatsApp опроверг передачу сообщений и личных данных пользователей в Facebook

Администрация мессенджера WhatsApp в своём Twitter заявила, что обновление политики конфиденциальности «никоим образом не влияет на конфиденциальность сообщений пользователей».

Руководство сервиса отметило, что компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, также не будет иметь доступ к переписке пользователей и их спискам контактов.

В сообщении администрации говорится, что Facebook, как и WhatsApp, не может видеть личные сообщения или прослушивать звонки, не ведёт учёт того, кто кому пишет и звонит, а также не отслеживает местоположение

«Хранение подобной информации двух миллиардов пользователей было бы угрозой как для конфиденциальности, так и для безопасности, поэтому этого мы этого не делаем. Чем бы вы ни делились, это остается между вами», - подчеркнули в WhatsApp.

Ранее в СМИ появилась информация о новой политике конфиденциальности WhatsApp, согласно которой мессенджер будет отправлять Facebook регистрационные данные пользователя, его номер телефона и контакты из телефонной книги, фотографии, данные об активности, данные о транзакциях, сообщает RT.

В связи с этим антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.

