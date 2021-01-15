WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения на май

Обновление соглашения перенесено с 8 февраля на 15 мая текущего года. По мнению Whatsapp, пользователи за это время успеют ознакомиться с обновленными положениями и принять их.

Компания уточнила, что личные беседы будут защищены сквозным шифрованием, как и раньше, поэтому WhatsApp и Facebook не смогут видеть содержание самих сообщений. Это же касается местоположения пользователя.

Руководство мессенджера ранее добавило в текст соглашения пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook "для анализа его привычек и вкусов". Множество пользователей в знак протеста объявили о своем переходе в альтернативные приложения.