СМИ предупредили пользователей WhatsApp об угрозе блокировки

Эксперты обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам блокировать аккаунты пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, мошенники пользуются «слабыми местами» приложения: привязкой аккаунта к номеру телефона и возможностью ограничить доступ к мессенджеру, обратившись в его службу поддержки.

Как пишет Forbes, злоумышленники при запросе кода подтверждения вводят неверные комбинации цифр и запрашивают новые до тех пор, пока мессенджер не заблокирует на 12 часов возможность сброса кода.

После мошенники отправляют в поддержку WhatsApp запрос на блокировку аккаунта жертвы якобы из-за потери телефона.

Эксперты отмечают, что мессенджер не проверяет подобные запросы и обрабатывает их автоматически, пишет Газета.ру. Однако заблокированные пользователи могут попытаться восстановить доступ через 12 часов, если злоумышленники вновь не запустят ту же процедуру.

По оценкам специалистов, неясно, как мошенники могут монетизировать эту уязвимость. Кроме того, эксперты считают, что WhatsApp довольно быстро устранит эту проблему, отмечает РИА ФАН.

