Депутат Горелкин заявил, что WhatsApp в России, скорее всего, не заблокируют

Депутат поддержал оптимизм главы Минцифры Максута Шадаева, заявившего сегодня, что с мессенджером «всё будет хорошо».

Ранее Горелкин допустил пересмотр официальной позиции по работе WhatsApp в России в случае «расширения функционала в сторону массового распространения информации». Слова парламентария также подтвердили в Совете Федерации и Госдуме.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».