Депутат Горелкин заявил, что WhatsApp в России, скорее всего, не заблокируют

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) в России, скорее всего, не заблокируют. Об этом он заявил изданию «Подъём».

WhatsApp предрекли блокировку в России в случае появления недружественных каналов

Депутат поддержал оптимизм главы Минцифры Максута Шадаева, заявившего сегодня, что с мессенджером «всё будет хорошо».

Ранее Горелкин допустил пересмотр официальной позиции по работе WhatsApp в России в случае «расширения функционала в сторону массового распространения информации». Слова парламентария также подтвердили в Совете Федерации и Госдуме.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДепутатWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры