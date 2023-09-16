Депутат Горелкин заявил, что WhatsApp в России, скорее всего, не заблокируют
Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) в России, скорее всего, не заблокируют. Об этом он заявил изданию «Подъём».
Депутат поддержал оптимизм главы Минцифры Максута Шадаева, заявившего сегодня, что с мессенджером «всё будет хорошо».
Ранее Горелкин допустил пересмотр официальной позиции по работе WhatsApp в России в случае «расширения функционала в сторону массового распространения информации». Слова парламентария также подтвердили в Совете Федерации и Госдуме.
Ранее пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru