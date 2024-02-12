WhatsApp оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение правил деятельности

Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) за отказ соблюдать правила деятельности в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

Google оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за видео о наркотиках и суициде

«Постановлением мирового судьи судебного участка №371 ... компания WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ», — указали в учреждении.

За повторное неисполнение организатором распространения информации в Сети обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале своей деятельности мессенджер оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал компанию Amazon на 2 млн рублей за отказ удалить сведения о способах суицида и точках продажи наркотиков, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:WhatsappШтрафСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры