WhatsApp оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение правил деятельности

«Постановлением мирового судьи судебного участка №371 ... компания WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ», — указали в учреждении.

За повторное неисполнение организатором распространения информации в Сети обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале своей деятельности мессенджер оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал компанию Amazon на 2 млн рублей за отказ удалить сведения о способах суицида и точках продажи наркотиков, напоминает RT.

