Google оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за видео о наркотиках и суициде

Компанию Google оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ удалить с видеохостинга Youtube информацию, запрещенную к распространению в России, в том числе о местах продажи наркотиков и способах совершения самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение мирового суда.

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В документе отмечается, что в ходе мониторинга YouTube в сентябре 2023 года Роскомнадзор выявил «факты непринятия владельцем мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства».

Также регулятор обнаружил видео с информацией об азартных играх, дистанционном приобретении спиртного в ночное время, ролики с подстрекательством к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях. Роскомнадзор указал, что администрация Google как владелец видеохостинга не приняла предусмотренных законом мер по удалению таких материалов.

В январе стало известно, что судебные приставы полностью взыскали крупные штрафы с Google, напоминает Ura.ru. В отношении компании было назначено два штрафа в 29 млрд рублей.

Между тем Арбитражный суд Москвы обязал Google вернуть приложение «2ГИС» в сервис Google Play, признав удаление программы незаконным, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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