WhatsApp изменит возможности голосовых сообщений
24 ноября 202111:35
Воспроизведение голосовых сообщений в WhatsApp можно будет ускорять, говорится на портале WABetaInfo.
Раньше это уже было возможно при прослушивании голосовых заметок. Теперь же изменения затронут весь звуковой контент в приложении. Это будет доступно при нажатии специальной кнопки.
В бета-версии WhatsApp для iOS прослушивание голосовых сообщений уже можно было ускорять. Но пока такая функция только разрабатывается. После тестирования она также появится на Android.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru