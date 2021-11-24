WhatsApp изменит возможности голосовых сообщений

Воспроизведение голосовых сообщений в WhatsApp можно будет ускорять, говорится на портале WABetaInfo.

Раньше это уже было возможно при прослушивании голосовых заметок. Теперь же изменения затронут весь звуковой контент в приложении. Это будет доступно при нажатии специальной кнопки.

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В бета-версии WhatsApp для iOS прослушивание голосовых сообщений уже можно было ускорять. Но пока такая функция только разрабатывается. После тестирования она также появится на Android.

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ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
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