WhatsApp дал пользователям 15 минут на редактирование сообщений
Пользователи WhatsApp получили возможность отредактировать сообщение в течение 15 минут после его отправки. Об этом говорится в заявлении на сайте мессенджера.
Отмечается, что новая функция даст «больше контроля над чатами», пользователи смогут в отведённое для редактирования время как исправить опечатку, так и добавить в сообщение новый контент.
«Надо просто нажать на сообщение, которое собираешься отредактировать, и выбрать соответствующую функцию в течение 15 минут после отправки», - указала администрация мессенджера.
Уточняется, что нововведение будет доступно по всему миру, однако вводиться будет постепенно.
Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол против WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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