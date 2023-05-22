WhatsApp дал пользователям 15 минут на редактирование сообщений

Отмечается, что новая функция даст «больше контроля над чатами», пользователи смогут в отведённое для редактирования время как исправить опечатку, так и добавить в сообщение новый контент.

«Надо просто нажать на сообщение, которое собираешься отредактировать, и выбрать соответствующую функцию в течение 15 минут после отправки», - указала администрация мессенджера.

Уточняется, что нововведение будет доступно по всему миру, однако вводиться будет постепенно.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол против WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».