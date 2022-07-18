Welt: Немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов
Немецкий город-курорт Баден-Баден опустел без российских туристов после обострения ситуации на Украине, сообщает газета Die Welt.
По информации издания, в течение 200 лет он был «местом притяжения для русских», но уже вряд ли вернет прежнюю любовь россиян, что обернется для города серьезными последствиями.
Журналисты напомнили, что ситуация там изменилась в том числе после того, как из зала для оздоровительных водных процедур убрали российский флаг, а на ратушу Баден-Бадена повесили украинский флаг.
Отмечается, что сейчас улицы города опустели без российских туристов и местные магазины теряют прибыль без россиян. К тому же, по данным источника, власти Баден-Бадена приостановили партнерские отношения с Ялтой и Сочи, а также были отменены концерты российского дирижера Валерия Гергиева и певицы Анны Нетребко.
При этом маркетологи уверяют, что число россиян стало уменьшаться на протяжении последних нескольких лет, а потери от этого уже давно компенсировались другими туристами.
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