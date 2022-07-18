Welt: Немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов

Немецкий город-курорт Баден-Баден опустел без российских туристов после обострения ситуации на Украине, сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в течение 200 лет он был «местом притяжения для русских», но уже вряд ли вернет прежнюю любовь россиян, что обернется для города серьезными последствиями.

Журналисты напомнили, что ситуация там изменилась в том числе после того, как из зала для оздоровительных водных процедур убрали российский флаг, а на ратушу Баден-Бадена повесили украинский флаг.