Welt: Немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов

Немецкий город-курорт Баден-Баден опустел без российских туристов после обострения ситуации на Украине, сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в течение 200 лет он был «местом притяжения для русских», но уже вряд ли вернет прежнюю любовь россиян, что обернется для города серьезными последствиями.

Журналисты напомнили, что ситуация там изменилась в том числе после того, как из зала для оздоровительных водных процедур убрали российский флаг, а на ратушу Баден-Бадена повесили украинский флаг.

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Отмечается, что сейчас улицы города опустели без российских туристов и местные магазины теряют прибыль без россиян. К тому же, по данным источника, власти Баден-Бадена приостановили партнерские отношения с Ялтой и Сочи, а также были отменены концерты российского дирижера Валерия Гергиева и певицы Анны Нетребко.

При этом маркетологи уверяют, что число россиян стало уменьшаться на протяжении последних нескольких лет, а потери от этого уже давно компенсировались другими туристами.

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ФОТО: РИА Новости
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