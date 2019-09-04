Взбешённая критикой «Краса Росгвардии» обматерила соцсети. Видео

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова из Екатеринбурга, расстроенная критикой пользователей сети, начал материться на комментаторов. Как сообщает Ura.ru, ранее она рассказала о том, что подверглась нападению автохама на парковке, когда шла там с дочерью. По словам девушки, он, вышел из машины, потребовал уступить ему дорогу, оскорблял её и угрожал.

Однако подписчики Instagram раскритиковали девушку, они посчитали, что она сама во всём виновата. Так, один из комментаторов замечает, что красотка шла по проезжей части, а машина двигалась медленно и водитель вежливо посигналил.

«Ты же решила, что ты королева и не должна уступать дорогу и получила то, что заслужила. Отписывайтесь от таких дикарей!» — написал пользователь. В ответ на это разъярённая Храмцова сочинила ответ с использованием нецензурной лексики: «Спасибо за внимание, Иван! Твоим детям того же вдвойне! Завистник ***».