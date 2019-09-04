Взбешённая критикой «Краса Росгвардии» обматерила соцсети. Видео
Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова из Екатеринбурга, расстроенная критикой пользователей сети, начал материться на комментаторов. Как сообщает Ura.ru, ранее она рассказала о том, что подверглась нападению автохама на парковке, когда шла там с дочерью. По словам девушки, он, вышел из машины, потребовал уступить ему дорогу, оскорблял её и угрожал.
Однако подписчики Instagram раскритиковали девушку, они посчитали, что она сама во всём виновата. Так, один из комментаторов замечает, что красотка шла по проезжей части, а машина двигалась медленно и водитель вежливо посигналил.
«Ты же решила, что ты королева и не должна уступать дорогу и получила то, что заслужила. Отписывайтесь от таких дикарей!» — написал пользователь. В ответ на это разъярённая Храмцова сочинила ответ с использованием нецензурной лексики: «Спасибо за внимание, Иван! Твоим детям того же вдвойне! Завистник ***».
В свою очередь мужчина, которого Анна назвала «автохамом», поведал, что Храмцова специально шла посреди проезжей части.
Когда же он хотел объехать девушку, она ударила по зеркалу автомобиля, что и заставило вспылить водителя.
Отвечая на его возмущение, Храмцова пригрозила ему полицейским сводками. При этом, участник конфликта отметил, что у неё было «надменное лицо, как будто она царь и бог».
Девушка служит в Росгвардии в звании прапорщика. Она принимает участие в конкурсах красоты, фитнеса и боди-билдинга, выкладывая видео в своём Instagram.
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