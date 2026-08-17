ЦИК: Исключение «Яблока» из бюллетеня рассмотрят на ближайшем заседании
Исключение партии «Яблоко» из бюллетеня рассмотрят на ближайшем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что изменения в бюллетень по федеральному округу комиссия будет обязана внести после получения решения суда.
«Бюллетени ещё не готовились. Они только что утверждены, идёт их корректировка», - отметил он, добавив, что кандидаты от «Яблока» по одномандатным округам «пока продолжают участие в избирательной кампании».
Ранее Верховный суд отклонил апелляцию «Яблока» и признал законным решение о снятии партии с выборов в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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