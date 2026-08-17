ЦИК: Исключение «Яблока» из бюллетеня рассмотрят на ближайшем заседании

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что изменения в бюллетень по федеральному округу комиссия будет обязана внести после получения решения суда.

«Бюллетени ещё не готовились. Они только что утверждены, идёт их корректировка», - отметил он, добавив, что кандидаты от «Яблока» по одномандатным округам «пока продолжают участие в избирательной кампании».

Ранее Верховный суд отклонил апелляцию «Яблока» и признал законным решение о снятии партии с выборов в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».