Россиян предупредили о фальшивых тестовых заданиях при поиске работы
Тестовое задание, которое после собеседования присылают кандидату на ту или иную должность, может оказаться попыткой получить бесплатный труд. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил технический директор компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков.
По его словам, подобные мошеннические схемы не направлены на поиск сотрудника. Цель таких тестовых заданий — «собрать готовые решения, выбрать лучшие и использовать в работе». И потом доказать их использование в суде почти невозможно.
Эксперт указал, что реальная проверка задание занимает не более двух часов. Для неё добросовестные работодатели используют абстрактные данные, а затем обязательно дают обратную связь, даже если в итоге отказывают соискателю.
«Если задание требует полного погружения в бизнес-процессы, использует реальные данные и занимает несколько дней, — это не проверка, это бесплатная работа», — подчеркнул он.
Щербаков также добавил, что если у человека полуявилось чувство, что его используют, то лучше сразу отказаться.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что свойственная молодёжи наглость не поможет найти «с нуля» высокооплачиваемую работу.
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