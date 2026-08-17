Россиян предупредили о фальшивых тестовых заданиях при поиске работы

По его словам, подобные мошеннические схемы не направлены на поиск сотрудника. Цель таких тестовых заданий — «собрать готовые решения, выбрать лучшие и использовать в работе». И потом доказать их использование в суде почти невозможно.

Эксперт указал, что реальная проверка задание занимает не более двух часов. Для неё добросовестные работодатели используют абстрактные данные, а затем обязательно дают обратную связь, даже если в итоге отказывают соискателю.

«Если задание требует полного погружения в бизнес-процессы, использует реальные данные и занимает несколько дней, — это не проверка, это бесплатная работа», — подчеркнул он.

Щербаков также добавил, что если у человека полуявилось чувство, что его используют, то лучше сразу отказаться.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что свойственная молодёжи наглость не поможет найти «с нуля» высокооплачиваемую работу.