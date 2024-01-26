Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву
Четверо выживших в авиакатастрофе с самолетом Falcon 10 в Афганистане прилетели в Москву, передает ТАСС.
По данным агентства, рейс из Дубая с двумя пилотами и двумя врачами, которые остались живы после крушения воздушного судна, прибыл в аэропорт Внуково в 06:21.
Авиакатастрофа с Falcon 10 произошла на минувшей неделе. Следовавший из Таиланда в Москву самолет, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров на границе Афганистана и Таджикистана. Позже спасатели обнаружили самолет. В результате крушения погибли два человека, напоминает «Свободная пресса». Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что жертвами авиакатастрофы стали супруги Анатолий и Анна Евсюковы, отмечает телеканал «360».
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