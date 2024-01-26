Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву

По данным агентства, рейс из Дубая с двумя пилотами и двумя врачами, которые остались живы после крушения воздушного судна, прибыл в аэропорт Внуково в 06:21.

Авиакатастрофа с Falcon 10 произошла на минувшей неделе. Следовавший из Таиланда в Москву самолет, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров на границе Афганистана и Таджикистана. Позже спасатели обнаружили самолет. В результате крушения погибли два человека, напоминает «Свободная пресса». Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что жертвами авиакатастрофы стали супруги Анатолий и Анна Евсюковы, отмечает телеканал «360».

