СМИ: Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов

После обнаружения кражи губернатор от Талибана (признано террористическим и запрещено в России) в провинции Бадахшан, где произошло ЧП, по приказу заместителя премьера Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению реальной картины произошедшего с последующим расследованием дела. Комиссией по расследованию руководит глава управления разведки «Талибана».

При крушении самолета в Афганистане, выполнявшего транзитный рейс в Москву, погибли бывшие супруги Анна и Анатолий Евсюковы. Четыре члена экипажа - два врача и два пилота выжили, их доставят в Москву в четверг, 25 января.



