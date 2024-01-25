СМИ: Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов

Из разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon 10 украли 1,2 миллиона долларов. Об этом пишет местное издание Hasht e Subh.

При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека

После обнаружения кражи губернатор от Талибана (признано террористическим и запрещено в России) в провинции Бадахшан, где произошло ЧП, по приказу заместителя премьера Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению реальной картины произошедшего с последующим расследованием дела. Комиссией по расследованию руководит глава управления разведки «Талибана».

При крушении самолета в Афганистане, выполнявшего транзитный рейс в Москву, погибли бывшие супруги Анна и Анатолий Евсюковы. Четыре члена экипажа - два врача и два пилота выжили, их доставят в Москву в четверг, 25 января.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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