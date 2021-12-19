Выявлена новая схема мошенничества с помощью соцсетей
Злоумышленники теперь используют хештеги для обмана россиян, сообщает «РЕН ТВ».
Под ними сами пользователи соцсетей выкладывают сведения, которые злоумышленники используют в своих сценариях. Так, один из жителей Москвы Сергей заболел COVID-19. Скриншотом с положительным тестом на вирус он поделился в Instagram, подписав хештегами: «карантин», «covid19».
На следующий день мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился полицейским в сфере экономических преступлений. «Он заявил, что вчера вечером некая женщина пыталась снять денежные средства в отделении одного банка с доверенностью на мое имя. Якобы она опиралась на то, что я болен COVID-19 и не могу сделать это самостоятельно. Я слукавил, что не имею карточки данного банка. После чего услышал короткие гудки», – рассказал Сергей.
Как сообщил эксперт по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин, подобный феномен — очередной шаг «в эволюции мошенничества», так как аферисты точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека.
Напомним, в предновогодние дни прогнозируют появление большого числа фишинговых сайтов с предложением услуг «артистов», которые готовы поздравить россиян в образе Деда Мороза и Снегурочки. Их услуги обычно ниже рыночных, отмечают в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
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