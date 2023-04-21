Выясняются обстоятельства отравления четверых детей в Валдае
В Валдае четверо детей госпитализированы с признаками отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
Они находятся в тяжелом состоянии. Позднее были госпитализированы еще двое детей. По предварительным данным, группа детей гуляла по набережной. В какой-то момент двоим детям восьми и девяти лет стало плохо, начались рвота и судороги. Мальчиков отвезли в больницу.
Прокуратурой области оценит деятельность органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с детьми и их семьями, своевременности оказания несовершеннолетним неотложной медицинской помощи, а также в сфере природоохранного законодательства.
Ранее в Подмосковье ребенок и несколько взрослых отравились средством от тараканов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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