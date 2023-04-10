СМИ: В московском пункте выдачи СДЭК 40 человек отравились химикатами

Отмечается, что в офисе разбилась посылка с пятилитровой бутылкй формалина, смешанного с формальдегидом, метанолом и кислотой для консервирования крыс и лягушек.

Людей начало тошнить, некоторые из них находились в полуобморочном состоянии. У кого-то кружится голова и ощущаются неприятные ощущения в носоглотке. Посетители экстренно эвакуированы из здания.

Mash со ссылкой на свои источники отмечает, что упаковка была плохо упакована и отправлена из Ярославля незаконно.

