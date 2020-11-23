Россияне назвали самую престижную работу

Самой престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), а также в сфере IT (47%), кроме того, 27% заявили о престиже работы в государственных организациях.

Граждане критерий престижа при этом приравнивают к величине зарплаты. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое публикует РИА Новости.

В исследовании также говорится, что женщины считают более престижной работу в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины - в сфере информационных технологий.