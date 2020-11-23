Россияне назвали самую престижную работу

Самой престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), а также в сфере IT (47%), кроме того, 27% заявили о престиже работы в государственных организациях.

Граждане критерий престижа при этом приравнивают к величине зарплаты. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое публикует РИА Новости.

В исследовании также говорится, что женщины считают более престижной работу в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины - в сфере информационных технологий.

Безработица в России на коронавирусе выросла как на дрожжах

Вместе с тем, почти половина опрошенных - 45% - назвали самой непрестижной работу в сфере ЖКХ, а также в розничной торговле (31%) и в учреждениях образования (26%).

В исследовании приняли участие 4184 соискателя. Оно было проведено с 9 по 15 ноября.

Ранее выяснилось, что почти треть россиян - 29% - готовы попробовать себя в предпринимательстве. Таковы результаты совместного исследования Министерства экономического развития и Аналитического центра НАФИ.

В субботу в ходе выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что масштаб проблем, с которыми столкнулся мир в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, является беспрецедентным, передает RT. По его словам, главным риском остаётся так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РаботаСоцопрос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры